Kaïs Saïed : la Tunisie reste attachée à l’instauration d’un nouvel ordre mondial plus égalitaire

Imprimer

Le chef de l’État a reçu aujourd’hui, lundi 31 juillet 2023, le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar au palais de Carthage. Cette rencontre a permis d’aborder, selon un communiqué de la présidence de la République, les résultats du sommet Russie-Afrique, qui s’est tenu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg et auquel la Tunisie a pris part.

Il a également été question du mouvement dans le corps diplomatique. Un mouvement qui devrait, toujours selon le communiqué, « être opéré rapidement afin que les ambassadeurs et consuls rejoignent leurs postes dans les meilleurs délais », mais aussi de la nécessité de « se baser sur des critères de nomination objectifs afin que les diplomates représentent au mieux la Tunisie et placent la souveraineté nationale au-dessus de toute considération et afin que les consuls privilégient les intérêts de la diaspora tunisienne et lui présentent les services demandés dans les meilleures conditions ».

Lors de cette entrevue, Kaïs Saïed a renouvelé « la position de la Tunisie qui reste attachée à ses principes en matière de politique étrangère et à sa souveraineté nationale qui émane de la volonté de son peuple », insistant sur « l’attachement de la Tunisie à l’instauration d’un nouvel ordre mondial plus égalitaire qui ne privilégie pas certains pays au détriment d’autres puisque l’absence de justice engendre la pauvreté, les guerres et le terrorisme ».

Le Président Saïed a soutenu que « les peuples des pays catalogués comme en développement souffrent encore d’un ordre mondial qui a atteint sa limite et il est temps que ces pays soient effectifs au niveau mondial ».

Il a aussi exprimé « la fierté de la Tunisie du respect dont elle bénéficie désormais dans les événements internationaux grâce à ses positions de principe basées sur cette nouvelle approche ».

R.B.H