Kaïs Saïed reçoit André Parant à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 31 juillet 2023, au palais de Carthage, l'ambassadeur français, André Parant, à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

La rencontre a permis d’évoquer le niveau des relations d'amitié entre la Tunisie et la France et les moyens d'intensifier les efforts pour développer la coopération conjointe dans tous les domaines, note un communiqué de Carthage.

Anne Gueguen sera la nouvelle ambassadrice de France en Tunisie à compter du 7 août. Elle remplacera André Parant, en poste depuis le 29 juillet 2020.

Mme Gueguen est née à Paris le 12 juillet 1971. Diplômée de Sciences Po, elle est diplomate de carrière et est passée par plusieurs capitales, durant sa carrière, dont Tunis. Avant sa récente nomination, elle était à la Direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère français des Affaires étrangères et ce depuis octobre 2021.

M.B.Z