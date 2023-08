ARP : examen d’une proposition de loi sur la criminalisation de la normalisation avec l'entité sioniste

La commission parlementaire des droits et libertés a commencé, ce lundi 31 juillet 2023 à examiner une proposition de loi relative à la criminalisation de la normalisation avec l'entité sioniste.

Les membres de la commission ont formulé des observations concernant le libellé de la proposition de loi et souligné la nécessité de le revoir pour plus de précision et de clarté. Ils ont aussi estimé qu’il est important de vérifier le contenu de certains articles pour être en harmonie avec les lois, notamment le code pénal.

Les membres de la commission ont salué l'initiative législative visant à criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste, la jugeant en harmonie avec la conscience de la plupart des Tunisiens.

Ils ont décidé de tenir une audition avec la partie à l’initiative de la proposition, à l'issue de laquelle un calendrier d'auditions sera fixé pour recueillir les avis et les recommandations des différents intervenants pour que le projet de loi soit prêt dans sa forme et son contenu.

M.B.Z