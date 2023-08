Ahmed Nejib Chebbi : les arrestations politiques ont affaibli le régime !

Le dirigeant du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi, a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi 31 juillet 2023, en soutien au prisonnier Said Ferjani, que rien ne différencie le régime actuel de son prédécesseur dans l’oppression des opposants, si ce n’est le recours à la torture.

« Said Ferjani est en prison dans le cadre de l’affaire dite Instalingo. Cette affaire est entourée de mystère mais il est clair qu’elle est politique et que les dirigeants d’Ennahdha, ceux-là mêmes qui ont connu la prison du temps de Ben Ali et de Bourguiba, doivent retourner à leurs cellules. Si des raisons légales sont derrière ces affaires alors personne n’est au-dessus de la loi mais jusqu’ici tout porte à croire qu’il s’agit d’une affaire politique » a déclaré Ahmed Nejib Chebbi.

« Rached Ghannouchi est en prison pour une déclaration, Noureddine Bhiri pour un post, Ali Laârayedh est accusé d’avoir aidé à envoyer des jeunes dans les zones de tension alors que rien ne le prouve, bien au contraire même, et Said Ferjani est détenu car il est un dirigeant d’Ennahdha et que le mouvement est pris pour cible » a-t-il ajouté.

Le dirigeant du Front de salut a tenu à souligner que les récentes arrestations menées contre des opposants politiques n’ont fait qu’affaiblir le président Kaïs Saïed et entamé sa popularité, estimant que la crise économique et sociale que traverse le pays ne fera que précipiter sa chute.

Said Ferjani a été arrêté le 27 février 2023. Il est accusé, selon l’avocat Samir Dilou, par un indicateur anonyme d'être en contact avec Kamel Letaïef, et chargé de recruter des blogueurs, des policiers, des journalistes, des politiciens et des magistrats afin de soutenir le complot contre l'État.

Samir Dilou, qui est intervenu lors de la conférence de presse de ce matin, a affirmé que les prisonniers politiques souffrent de leurs conditions de détention, surtout dans un contexte de forte chaleur et de températures exceptionnellement élevées cet été, mais qu’ils préfèrent taire leur condition afin de ne pas déplacer l’attention des observateurs. « On ne veut pas que cela devienne une cause du point de vue des droits de l’Homme mais qu’on reste concentré sur leur affaire dans son contexte réel, juridique et politique » a-t-il précisé notant néanmoins qu’il est indispensable de dénoncer les violations et de braquer les projecteurs sur les traitements infligés aux détenus politiques.

M.B.Z