Les boulangeries modernes arrêtent la fabrication de pain à partir du 1er août

Le groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a annoncé, lundi 31 juillet 2023, dans un communiqué, l'arrêt de l'activité de fabrication de pain de toutes sortes dans toutes les boulangeries qui lui sont affiliées, sur l'ensemble du territoire, à compter du 1er août 2023. Plus de 1.400 boulangeries seraient concernées par cette suspension.

Cette décision intervient suite à une réunion du bureau exécutif national du groupement. Aucune raison n'a été avancée.

Notons qu’une campagne de diffamation et de diabolisation a visé, récemment, les boulangeries, suite à la pénurie du pain. Elles ont été accusées de bénéficier de farine compensée sans y avoir droit, de l’utiliser pour en faire du pain non compensé et des pâtisseries outre le fait de tricher dans le poids des baguettes.

I.N