Tennis : Ons Jabeur passe à la 5e place du classement mondial

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, vient de passer à la 5e place du classement mondial publié par l'Association des joueuses de tennis (WTA). À la date du 31 juillet 2023, la WTA a indiqué que la championne tunisienne, Ons, Jabeur, avait gagné une place du classement mondial et était passée devant la Française Caroline Garcia. Ons Jabeur a collecté, jusqu’à maintenant, 4.846 points. Caroline Garcia en détient 4.685. À la troisième place du classement, se trouve l'Américaine Jessica Pegula avec 5.392.

Le Top 3 du classement se compose de la Polonaise Iga Świątek avec 9.490 points, de la Biélorusse Aryna Sabalenka avec 8.845 points et de la Kazakhe Andreyevna Rybakina avec 5.465 points.

À noter que plusieurs tournois sont encore à disputer pour la championne tunisienne, notamment le Golden Gate open de Stanford ou le US Open de New York. Ceci lui permettra de gagner davantage de points et de progresser dans le classement.









S.G