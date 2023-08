Pain compensé : vers une fin de crise ?

Imprimer

La crise du pain est en train d’être solutionnée, depuis trois ou quatre jours. C’est ce qu’a affirmé le trésorier de la Chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Sadok Haboubi.

Le responsable a tenté de rassurer les Tunisiens sur la disponibilité du pain. Il a affirmé que les boulangeries ont été approvisionnées en farine en quantités supérieures à la normale. En effet, les quotas mensuels des boulangeries classées (qui vendent le pain compensé, ndlr) ont été augmentés de 20% suite à la décision commune de l’Office des céréales et du ministère du Commerce.

S’agissant du manque de pain, dimanche, il a expliqué que c’est dû au fait que c’est le jour du repos hebdomadaire de la majorité des boulangeries et que le ministère du Commerce a décidé d’organiser dorénavant des roulements pour ce repos hebdomadaire.

Concernant les raisons de la crise, le responsable a soutenu qu’elle est due à certaines minoteries qui ne livraient pas à temps la farine aux boulangeries classées, favorisant les autres boulangeries. Mais qu’à partir de cette semaine, il n’y aura plus de files d’attente pour le pain compensé et cette denrée sera disponible tout au long de la journée et même le soir.

Interrogée par l’animatrice, Sadok Haboubi a précisé que l’État perd quotidiennement un million à 1,7 million de dinars, à cause du trafic de farine et semoule, des boulangeries non-classées bénéficiant de farine et semoule au prix subventionné ou à cause de la vente de la semoule pour la nourriture animalière.

Notons que dix millions de baguettes sont consommées en moyenne quotidiennement.

I.N