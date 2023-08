Sihem Nemsia : l’accomplissement du gouvernement relève du miracle !

Imprimer

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, est intervenue, ce samedi 29 juillet 2023, lors de la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple dédiée au vote de conventions de prêts dédiés notamment au financement du budget de l'État.

Sihem Nemsia a commencé par souligner que l’accomplissement du gouvernement actuel relève du miracle au vu des difficultés auxquelles il fait face, affirmant que 40% des ressources définies dans la Loi de finances 2023 ont été obtenues.

« Nous avons également remboursé près de 42% de la dette et nous n’avons manqué aucun remboursement jusque-là. Le 4 août prochain, nous devrons d’ailleurs rembourser une dette en devises de 560 millions de dinars contractée par un autre gouvernement mais la continuité de l’État impose que nous nous acquittions de tous ses engagements » a précisé la ministre.

« Nous menons de front deux efforts, celui de renflouer le budget et de rembourser les dettes en plus de nos autres engagements qui concernent les salaires, les pensions, la compensation et d’autres engagements que nous devons honorer » a-t-elle ajouté.

L’ARP a voté aujourd’hui un projet de loi portant approbation de la convention de prêt conclue le 20 juillet 2023 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour le financement du budget de l'État. Elle a également voté le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt conclu le 19 juillet 2023 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD) pour contribuer au financement du projet d'appui au développement intégré et durable de la filière céréalière.

M.B.Z