Meloni et Biden se disent déterminés à assurer la prospérité, la sécurité et la démocratie en Tunisie

Imprimer

« Les États-Unis et l'Italie affirment leur soutien au peuple tunisien alors que la Tunisie est confrontée à des défis économiques et politiques persistants. Les États-Unis et l'Italie affirment également leur désir commun d'une Tunisie prospère, sûre et démocratique », lit-on dans une déclaration commune publiée à l'issue de la rencontre bilatérale tenue jeudi 27 juillet 2023 à la Maison Blanche entre le président américain Joe Biden et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

« Les États-Unis et l'Italie notent l'importance vitale des efforts partagés pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région méditerranéenne au sens large, notamment en s'attaquant aux causes profondes de l'instabilité, du terrorisme et des flux migratoires irréguliers », indique ce même document.

Et d’ajouter : « Les États-Unis se sont félicités de la Conférence internationale sur le développement et la migration qui s'est tenue le 23 juillet à Rome, ainsi que de la mise en place du "processus de Rome" visant à promouvoir les partenariats entre les pays d'origine, de transit et de destination des migrations dans la région méditerranéenne élargie, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans ce cadre, les États-Unis prennent note du "plan Mattei" du gouvernement italien pour l'Afrique ».

I.N