Kaïs Saïed, incendies, André Parant… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 juillet 2023 :

Kaïs Saïed : le pain des Tunisiens est une ligne rouge !

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est réuni, jeudi 27 juillet avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la ministre des Finances, Sihem Nemsia, au siège du gouvernement à la Kasbah, pour revenir sur plusieurs questions d’ordre économique et social. Le président de la République a appelé à la révision des nominations au sein des administrations, considérant que l’administration ne peut être un outil pour l’exécution des agendas politiques. Dans ce contexte, il a noté que certains ont été nommés sans même avoir les diplômes nécessaires.

Un nouvel incendie déclaré à Tabarka

Un nouvel incendie s’est déclaré, ce jeudi 27 juillet 2023, à Djebal Brirem, à Tabarka. Selon le correspondant de la Radio nationale, Hichem Sghiri, présent sur les lieux, les services de la protection civile, aidés d’un hélicoptère de l’armée, tentent de maîtriser le feu et d’empêcher sa propagation. Le porte-parole de la protection civile, Moez Triaa, avait, rappelons-le, annoncé ce matin que la protection civile a réussi à maîtriser tous les incendies qui se sont déclenchés depuis mardi 25 juillet.

Najla Bouden reçoit André Parant en fin de mission en Tunisie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu l'ambassadeur de la République française, André Parant, à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie. Selon un communiqué du 27 juillet 2023, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur la solidité des relations tuniso-françaises et la collaboration unissant les deux pays dans divers domaines tels que l’économie et le commerce. La même source a évoqué le renforcement de ces relations. Najla Bouden a remercié André Parant pour les services rendus à la Tunisie durant la période passée à la tête de l’ambassade de la République française.

La Tunisie appelle au respect de la légitimité électorale au Niger

Dans un communiqué du 27 juillet 2023, le ministère des Affaires étrangères s’est dit préoccupé par la situation au Niger. Le ministère a qualifié l’annonce par la garde présidentielle de la destitution du président Mohamed Bazoum de dangereux développement, de coup d’État, de prise du pouvoir par la force et d’action anticonstitutionnelle. La même source a appelé au respect de la légitimité électorale et de la préservation de la stabilité politique du pays. Le ministère a mis en garde contre la détérioration de la situation au Niger et contre l’accroissement de l'instabilité de la région. Celle-ci, d’après le communiqué à la traduction approximative, « connaît déjà des crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales ».

Olfa Hamdi placée sous protection policière

Olfa Hamdi, présidente du parti La Troisième République, vient d’être placée sous protection policière. C’est ce que cette dernière a annoncé, jeudi 27 juillet 2023, dans un post Facebook. Cette protection lui aurait été fournie, précise-t-elle, par le président de la République Kaïs Saïed, après l'escalade des campagnes de diffamation et de violence verbale envers sa personne et envers son rôle de présidente de parti politique, a expliqué Mme Hamdi dans ce même statut.