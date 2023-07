Les performances de la SFBT entravées par les pénuries de sucre et de CO2

Bien que la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) ait réalisé des chiffres au vert au premier semestre 2023, son activité a été impactée par le manque de certaines matières premières.

Dans un communiqué boursier, la société a indiqué que « la production et les ventes des boissons gazeuses auraient dû être plus importantes n’eut été la pénurie du sucre et du CO2 ».

En effet, la production de boissons gazeuses a baissé de 2,47% passant de 628.789 hectolitres à 613.198 hectolitres au premier semestre 2023. Idem, la production de bière a diminué de 6,06%, atteignant 790.322 hectolitres contre 841.321 hectolitres un an auparavant.

Pour leur part, les ventes en volume en légèrement diminué pour les boissons gazeuses de 0,63% évoluant de 10,7 millions de hectolitres à 10,63 millions de hectolitres. Les ventes de bière ont baissé, quant à elles, de 3,7% au premier trimestre 2023, passant de 747.454 hectolitres à 719.776 hectolitres en comparaison avec un an auparavant.

Malgré ces baisses, le chiffre d’affaires global hors taxes de la société a augmenté de 5,02% pour se situer à 357,52 millions de dinars fin juin 2023 contre 340,4 millions de dinars (MD) fin juin 2022. Dans le détail, le chiffre d’affaires des boissons gazeuses a évolué de 13,62% atteignant 92,63 MD fin juin 2023 alors que le chiffre d’affaires de la bière locale a augmenté de 2,79% pour se situer à 227,38 MD fin juin 2023.