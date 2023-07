Amnesty : deux ans après le 25-Juillet, les droits humains sont en danger en Tunisie

Imprimer

Amnesty International a considéré que les droits humains sont en danger en Tunisie deux ans après l’accaparement du pouvoir par le président de la République, Kaïs Saïed.

Dans un communiqué publié le 24 juillet 2023, l’organisation a souligné que les autorités tunisiennes, après l’accaparement du pouvoir opéré par Kaïs Saïed, ont poursuivi sur la voie de la répression en emprisonnant des dizaines d’opposants politiques et de détracteurs et détractrices du régime, bafoué l’indépendance du pouvoir judiciaire, supprimé des garanties institutionnelles en matière de droits humains et incité à la discrimination à l’égard des personnes migrantes, a déclaré Amnesty International le 24 juillet 2023.

Heba Morayef, directrice du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient à Amnesty International a déclaré : « Décret après décret, attaque après attaque, le président Kaïs Saïed, avec son gouvernement, a considérablement porté atteinte au respect des droits humains en Tunisie depuis qu’il s’est accaparé le pouvoir en juillet 2021. Ce faisant, il a privé les Tunisiens de droits élémentaires qu’ils avaient obtenus de haute lutte et a alimenté un climat de répression et d’impunité. Il faut que les autorités tunisiennes inversent immédiatement cette trajectoire dangereuse et respectent leurs obligations internationales en matière de droits humains ».

Rappelant la répression des opposants mais aussi les attaques contre la liberté d’expression et les discriminations contre les réfugiés et les migrants, Amnesty International a affirmé que les acquis de la révolution de 2011 sont en péril et que les autorités tunisiennes « doivent immédiatement mettre fin à leur répression des droits humains et commencer par libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et à s’abstenir de lancer des enquêtes et des poursuites pénales à l’encontre d’opposants politiques, de défenseurs des droits humains et d’autres personnes qui n’ont fait qu’exercer leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ».

M.B.Z (avec communiqué)