Hichem Ajbouni : une fête de la République sans République !

Le dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni a publié, mardi 25 juillet 2023, des photos satiriques pour dénoncer l’état de la République, sous la gouvernance du chef de l’Etat, Kaïs Saïed.

Comme l’indique l’image attachée au post, on voit un président omnipotent qui siège sur une Tunisie métaphoriquement submergée.

Ainsi, Hichem Ajbouni indique sarcastiquement : « Une fête de la République sans République, sous le règne d’un pouvoir absolu du seul et unique à l’infaillibilité et l’immunité absolues. Que Dieu le garde pour le bien de toute l’humanité ».

Bien que le 25-Juillet est supposé être un jour de célébration pour tous les Tunisiens et Tunisiennes, il devient, deux ans plus tôt, un symbole de discorde et de tyrannie institutionnelle. On fête désormais l’anniversaire du putsch du président qui avait suspendu, en 2021, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sous l’euphorie encore ignorante de ses supporters. Dès lors, il recourt à des mesures exceptionnelles qui poussent le pays dans une dérive autoritaire. En plus du pouvoir législatif, il dissout également le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats ont perdu leur indépendance étant donné qu’ils sont maintenant sous la coupe du pouvoir exécutif. C’est ainsi que le président accapare les trois pouvoirs.

C’est un 25 juillet despotique et dystopique que l’on fête aujourd’hui, en attendant encore les futures mesures que compte prendre le président.

L.B