La coordination des partis démocratiques accuse le pouvoir d’avoir cédé la souveraineté de la Tunisie

La coordination des partis démocratiques, Attayar, Ettakatol, Al Qotb et le parti des Travailleurs, a publié, mardi 25 juillet 2023, un communiqué faisant le bilan de la situation du pays après deux ans du putsch du président de la République Kaïs Saïed.

Les partis ont accusé le pourvoir en place d’avoir cédé la souveraineté du pays en référence au récent mémorandum d’entente signé entre la Tunisie et l’Europe à l’initiative de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

Selon la coordination, cela a « ouvert les portes de la décision nationale à l’extrême droite européenne ». « Ce qui ferait de la Tunisie un enfer pour nos frères et sœurs du Sud du continent (africain) et le gendarme des frontières de l’Europe », lit-on dans le communiqué.

Rappelant que ce qui s'est passé le 25 juillet 2021 était un « putsch contre la révolution et les aspirations du peuple », les signataires ont réitéré leur engagement à défendre le droit des Tunisiens à une vie démocratique et un État social.

Les partis ont appelé les Tunisiens, la société civile et les forces démocratiques du pays à joindre les efforts contre la parenthèse dictatoriale et en faveur d’une démocratie pérenne.

La coordination a réitéré, également, ses appels à la libération des prisonniers politiques, journalistes, syndicalistes et militants et son soutien aux enseignants « victimes d’une attaque féroce menée par le pouvoir putschiste ». Elle a renouvelé son appui à la presse soulignant la nécessité d’œuvrer au retrait du décret 54 et toutes les lois de « l’ère coloniale et de la dictature ».

