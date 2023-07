Avis de recherche : individu instable et dangereux

Le ministère de l’Intérieur a publié, ce lundi 24 juillet 2023, un avis de recherche concernant un individu instable et dangereux.

L’individu qui répond au nom de Mohamed Youssef Ben Youssef, né le 22 août 1990 et résident à La Manouba, souffre de troubles psychologiques graves et constitue une menace pour lui-même et pour la sécurité publique.

Le ministère appelle toute personne qui aperçoit, croise ou détient la moindre information sur le recherché à le signaler immédiatement auprès de ses services en composant :

Le 71 335 000

Ou le numéro vert 80101111

Garde nationale 193

Sécurité nationale197

Ou de se rendre à l'unité de sécurité ou militaire la plus proche

M.B.Z