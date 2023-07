Qu’attend Kaïs Saïed pour limoger le PDG de la Steg ?

Des coupures de courant ont été constatées ce lundi 24 juillet 2023 dans plusieurs régions du pays. En cause, la surconsommation d’électricité en cette journée caniculaire avec des températures dépassant des records.

N’empêche, si Kaïs Saïed veut être parfaitement juste, il faudrait qu’il limoge le PDG de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) qui n’a pas pris les dispositions nécessaires laissant ainsi les Tunisiens sans climatiseurs et les entreprises en chômage technique.

Il serait trop facile d’accuser la canicule et la surconsommation. La semaine dernière, il a limogé le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) sans prendre en considération la sécheresse et les barrages vides et mal entretenus.

Il serait donc juste qu’il agisse pareillement avec le PDG de la Steg sans prendre en considération les arguments justifiant les coupures d’électricité. Il faut bien que le président de la République offre un bouc émissaire à ses aficionados toujours haineux et assoiffés de joie mauvaise (chmeta).





R.B.H