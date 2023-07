Kaïs Saïed, Rome, levée du blocage des notes… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 22 au 23 juillet 2023 :

Kaïs Saïed appelle à la création d'une nouvelle institution financière

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à la création d'une nouvelle institution financière mondiale financée par des prêts après leur annulation, ainsi que par les fonds récupérés des détournements, dans le but d'établir un nouveau système humanitaire pour remplacer le désespoir par l'espoir et pour assurer la prospérité pour tous. Lors de son discours prononcé le dimanche 23 juillet 2023, en marge de sa participation à la conférence internationale sur le développement et la migration tenue dans la capitale italienne, Rome, le président de la République a souligné que la Tunisie, ayant aboli l'esclavage depuis 1847, ne peut pas accepter son retour à travers la migration illégale.

À Rome, Kaïs Saïed s’entretient avec Mohammed ben Zayed Al Nahyane et Abdulhamid Aldabaiba

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré, dimanche 23 juillet 2023, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis en marge de sa participation à la conférence internationale sur le développement et la migration à Rome. Lors de cette rencontre, le président de la République a salué "la solidité des relations fraternelles et de coopération entre la Tunisie et les Émirats arabes unis", soulignant "les opportunités prometteuses disponibles pour les deux pays afin de développer davantage ces liens historiques, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et alternatives, les soins de santé, l'éducation, et d'autres secteurs".

Enseignement : le syndicat lève le blocage des notes

Le secrétaire général adjoint de la Fédération de l’enseignement de base relevant de l'UGTT, Taoufik Chebbi, a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, dimanche 23 juillet 2023, que la commission administrative sectorielle de l'enseignement de base a décidé de lever la décision de blocage des notes, appliquée tout au long de l'année scolaire 2022-2023. Taoufik Chebbi a déclaré que cette décision était prise après l'évaluation de la lutte menée par le secteur, des mesures abusives prises à l'encontre des enseignants, de la révocation de plusieurs directeurs, et de nombreuses manœuvres concernant la remise des notes.

Tunisie météo : le mercure continue de grimper

L'Institut national de la météorologie (INM), a lancé une alerte, dimanche 23 juillet 2023, dans un bulletin de suivi, indiquant que le mercure continuera encore à grimper dans la plupart des régions, particulièrement, dimanche et lundi, avec des températures dépassant de 6°c à 10°c la moyenne normale, et jusqu’à 14°c notamment dans les régions du nord et le centre-est. Les maximales varieront entre 42°c et 49°c. Selon l'INM, les températures devraient enregistrer une baisse à partir de mardi après-midi, et ce, dans le nord, puis dans le centre et le sud. Elles seront proches des moyennes saisonnières mercredi et jeudi.

Autodafé du Coran : les Affaires étrangères dénoncent un crime contre l’islam

Le ministère des Affaires étrangères a réagi, samedi 22 juillet 2023, à la crise diplomatique entre l’Irak et la Suède sur fond de profanation du Coran survenu lors d’un rassemblement à Stockholm. Dans un communiqué publié en trois langues sur sa page Facebook, la diplomatie tunisienne a dénoncé un « crime odieux qui se répète d'une manière méthodique ». « Une fois de plus, la violation flagrante et la provocation haineuse contre les sentiments des musulmans se reproduisent par la profanation du Saint Coran, au nom du droit de manifester et de la liberté d'expression », a indiqué le ministère des Affaires étrangères en référence aux incidents survenus à Stockholm.