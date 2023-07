Le message de Kaïs Saïed rédigé dans l’avion

Le président de la République, Kaïs Saïed a profité de son discours prononcé, dimanche 23 juillet 2023, lors de sa participation à la conférence internationale sur le développement et la migration à Rome, pour partager avec les hauts responsables présents un message qu’il avait rédigé alors qu’il était à bord de l’avion.

“Mesdames et Messieurs, je vais lire une phrase en français que j’ai rédigée, hier, dans l’avion : Il s’agit des droits de l’Homme. La lettre H s’écrit en majuscule. Il semble que cette même lettre s’écrit, lorsqu’il s’agit des pays du sud de la planète, en minuscule, et encore plus, elle devient muette. Faisons ensemble avec la même lette H, la grande Histoire. Soyons tous au rendez-vous avec elle, sans des petites histoires, qui ne feront que nous manquer ce grand rendez-vous historique”.









Le président de la République avait souligné, lors de son discours, que la Tunisie, ayant aboli l'esclavage, ne peut pas accepter son retour à travers la migration illégale. Il a insisté sur le fait que la Tunisie n'acceptera pas l’implantation dissimulée des migrants clandestins et ne sera pas un passage ou un refuge pour ceux qui enfreignent la loi.









S.H