À Rome, Kaïs Saïed s’entretient avec Mohammed ben Zayed Al Nahyane et Abdulhamid Aldabaiba

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré, dimanche 23 juillet 2023, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis en marge de sa participation à la conférence internationale sur le développement et la migration à Rome.





Lors de cette rencontre, le président de la République a salué "la solidité des relations fraternelles et de coopération entre la Tunisie et les Émirats arabes unis", soulignant "les opportunités prometteuses disponibles pour les deux pays afin de développer davantage ces liens historiques, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et alternatives, les soins de santé, l'éducation, et d'autres secteurs".

Cette rencontre a été une occasion de réaffirmer "l'engagement commun à impulser davantage la coopération tuniso-émiratie pour le bien des deux peuples frères et pour leurs intérêts communs".





Au cours de cette conversation, les sujets qui seront discutés lors de la conférence internationale sur le développement et la migration ont également été abordés.









Le président de la République, Kaïs Saïed, a, également, rencontré, le chef du gouvernement libyen Abdulhamid Aldabaiba.





Lors de cette rencontre, les deux parties ont longuement abordé plusieurs sujets liés aux relations fraternelles et à la coopération solide entre la Tunisie et la Libye, qui remontent dans l'histoire. Elles ont discuté des moyens de les développer dans l’intérêt des deux peuples frères, évoquant la nécessité de renforcer davantage les mécanismes et les opportunités de coordination et de consultation à différents niveaux, afin de relever les défis communs et de résoudre certaines questions en suspens, notamment, la problématique de l'immigration illégale et du trafic d'êtres humains.









