Kaïs Saïed à Rome : il faut mettre fin au phénomène de la migration inhumaine

Imprimer





Le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu aujourd'hui, dimanche 23 juillet 2023, à Rome, une conversation avec Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, dans le cadre de sa participation à la conférence internationale sur le développement et la migration.





Le président de la République a rappelé les liens d'amitié et de coopération profonds qui unissent la Tunisie et l'Italie. Il a souligné que les rencontres successives de haut niveau en peu de temps reflètent la profondeur de ces relations solides et la volonté commune de construire un avenir commun répondant aux aspirations des peuples tunisien et italien et à leurs intérêts supérieurs.





Au cours de cette réunion, les points inscrits à l'ordre du jour du forum international sur le développement et la migration ont été abordés. Dans ce contexte, le président de la République a souligné la nécessité de mettre fin au phénomène de la migration inhumaine et d'éliminer ses causes profondes, ainsi que de lutter contre les réseaux criminels qui en sont responsables et qui trafiquent des êtres humains et leurs organes.





S.H