Tunisie météo : le mercure continue de grimper

Imprimer

L'Institut national de la météorologie (INM), a lancé une alerte, dimanche 23 juillet 2023, dans un bulletin de suivi, indiquant que le mercure continuera encore à grimper dans la plupart des régions, particulièrement, dimanche et lundi, avec des températures dépassant de 6°c à 10°c la moyenne normale, et jusqu’à 14°c notamment dans les régions du nord et le centre-est.





Les maximales varieront entre 42°c et 49°c. Selon l'INM, les températures devraient enregistrer une baisse à partir de mardi après-midi, et ce, dans le nord, puis dans le centre et le sud. Elles seront proches des moyennes saisonnières mercredi et jeudi.

Cependant, le mercure devrait remonter vendredi et samedi, avec des températures dépassant de 4°c à 8°c la moyenne normale.

S.H