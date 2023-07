Oui, cette photo a bien été prise sur la frontière tuniso- libyenne

Une image qui a été largement partagée sur Facebook, montrant le décès d'une mère et de sa fille dans une région désertique, a suscité l'effroi et l'indignation des Tunisiens. Les personnes qui ont publié cette photo prétendent qu'elle a été prise aux frontières tuniso-libyennes et qu'elle représente des citoyens subsahariens qui ont été expulsés de la Tunisie. Cette image a provoqué des réactions de colère et de condamnation envers le traitement abusif des Subsahariens en Tunisie et les expulsions auxquelles ils ont été confrontés.

Un groupe de Tunisiens a déploré la situation qui a entraîné la mort de nombreux migrants, dont cette mère et sa fille. Certains ont appelé à trouver une solution pour les migrants et pour la crise que traverse la Tunisie afin que les choses n'en arrivent pas à ce point.

Face à la propagation de cette image sur les réseaux sociaux et aux réactions indignées, l'équipe de BN Check a vérifié l'authenticité de cette photo. Nous avons contacté des journalistes tunisiens et libyens travaillant aux frontières tunisiennes pour couvrir la crise des migrants subsahariens. Nous avons ensuite vérifié la source de l'image et obtenu la confirmation de sa véracité par le journaliste libyen Ahmed Khalifa.

Le journaliste a déclaré qu'il s'agit de réfugiés que les patrouilles des gardes-frontières ont trouvé dans la zone désertique frontalière entre la Libye et la Tunisie, venant de Tunisie. Deux autres photos ont été prises lorsque la mère et sa fille ont été retrouvées, puis leurs corps ont été transportés ultérieurement vers les terres libyennes après que le bureau du procureur général a été informé des décès.

Nous avons également obtenu une vidéo d'une interview avec le colonel Chaouki Nassr, chef du service de l'information de la Garde frontalière relevant du ministère de l'Intérieur du gouvernement libyen. Il a parlé au journaliste Khalifa Al-Snoussi de l'équipe Al Jazeera des détails de la découverte de la réfugiée africaine et de sa fille décédée aux frontières tuniso-libyennes.

Ainsi, l'image montrant la mère décédée avec sa fille est authentique et a été prise aux frontières tuniso-libyennes. La citoyenne se dirigeait de Tunisie vers la Libye selon les autorités de sécurité libyennes et est décédée de soif dans le désert.

