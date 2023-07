Instalingo : 41 suspects déférés devant la chambre correctionnelle

La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Sousse 1 a décidé de déférer 41 suspects dans l’affaire Instalingo, devant la chambre correctionnelle de la juridiction, a annoncé, vendredi 21 juillet 2023, le substitut du procureur général Ridha Belhaj Amor.

Dans une déclaration à l’agence Tap, il a précisé que les prévenus sont accusés d’atteinte à la sécurité extérieure de l'État, d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres et d’offense contre le chef de l’État.





Selon la même source, 27 parmi les suspects sont accusés de blanchiment d'argent et trois d'enrichissement illicite. Deux sont accusés de transferts de fonds à l'étranger sans autorisation de la Banque centrale, et deux autres d'exportation et d'importation sans autorisation, entre autres.





Sur la liste des 41 prévenus, seuls 14 sont actuellement en détention. Les autres comparaissent libres ou sont en fuite. Après la clôture de l’instruction, lundi 19 juin 2023, le juge d’instruction a décidé de classer sans suite l’affaire pour quinze suspects dont une journaliste.

N.J