Canicule : la Steg contrainte de recourir aux coupures devant les pics de consommation

Le directeur de la coopération et des communications de la Société tunisienne de l'Électricité et du Gaz (Steg), Mounir Ghabri, a indiqué, dans une déclaration accordée, ce jeudi 20 juillet 2023, à la Tap, qu’un pic record de consommation d’électricité a été constaté, aujourd’hui, en raison de l’utilisation excessive des climatiseurs.

Le pic, estimé à 4825 mégawatts, a été enregistré à 12h48, dépassant ainsi les pics observés les 8 et 10 juillet dernier. Le responsable a souligné que la canicule a provoqué des perturbations locales et circonstancielles dans l'approvisionnement en électricité chez des clients en raison de l'endommagement de certaines lignes électriques et de transformateurs sous le poids de la chaleur en plus d’une demande excessive d'électricité.

Mounir Ghabri a révélé que la Steg se trouve parfois contrainte de recourir à des coupures périodiques pour préserver ses installations et éviter des incidents pouvant conduire à de plus grandes perturbations, précisant que la société a mobilisé ses équipes et tous les moyens logistiques nécessaires pour assurer l’approvisionnement en électricité à ses clients. Il a, en outre, appelé à adopter certaines pratiques afin de rationnaliser la consommation d’électricité, en évitant notamment l’utilisation des appareils électroménager dans les heures de pointe, de 11h à 16h, et de régler la températures des climatiseurs sur 26°C.

M.B.Z