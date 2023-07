Pharmacie – Naoufel Amira met en garde contre le risque d’effondrement de l’écosystème

Le président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie, Naoufel Amira, a affirmé, jeudi 20 juillet 2023, que les pharmacies passaient par une situation financière difficile. En cause, la pénurie des médicaments.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Midi Show, il a signalé au micro, d’Amina Ben Doua, que le Syndicat disposait uniquement d’estimations approximatives des médicaments indisponibles sur le marché.

L’absence de chiffres est due, selon Naoufel Amira, au fait que l'Observatoire national des médicaments ne s’est pas réuni depuis le mois de janvier alors que ses réunions sont, d’habitude, mensuelles.

Notant que la pénurie de certains médicaments représente un danger pour les patients, il a signalé que la liste s’allongeait puisque la santé financière de la Pharmacie centrale est encore fragile.

Il a mis en garde contre le risque d’effondrement de l’ensemble de l’écosystème face à une situation économique critique qui perdure estimant que l’État a créé de nouveaux problèmes en voulant résoudre la crise du secteur.

Évoquant la question de la Cnam, il a affirmé que le secteur de la santé avait été sacrifié sans que le système de la retraite ne soit révisé. Il a avancé, dans ce sens, que l’État aurait dû séparer les deux écosystèmes et résoudre la crise de la retraite distinctement et non au détriment du secteur de la santé.

