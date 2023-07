Antonio Tajani met en garde contre les risques de se replier de la Tunisie

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a mis en garde, mercredi 19 juillet 2023, contre les risques de se replier de la Tunisie évoquant une déstabilisation régionale, une explosion des flux migratoires et une plus grande prédominance russe et chinoise dans la région, selon une dépêche de l’agence de presse italienne Nova.

S’exprimant lors de son audition au Parlement italien au sujet du mémorandum d’entente signé dimanche dernier entre l’Union européenne et la Tunisie, le ministre italien a qualifié d’ « énormes » les risques inhérents à cet éventuel retrait notant que le gouvernement italien en a toujours été conscient.

Il a précisé que le MoU ne concernait pas uniquement la gestion des flux migratoires. Citant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il a ajouté que cet accord serait « un investissement dans la stabilité et la prospérité communes pour les générations futures ».

Le ministre italien a rappelé que la Tunisie était un partenaire important et stratégique pour l'Italie. « C'est le plus proche de nos voisins et un interlocuteur incontournable ».

Antonio Tajani a souligné, par ailleurs, que l’Italie travaillait pour consolider un dialogue fructueux entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour parvenir à un accord. « Nous espérons que le pays accède à des lignes de crédit pour maintenir la stabilité », a-t-il indiqué selon Nova.

Il a assuré, également, que le gouvernement italien avait tenu à « sensibiliser les autorités tunisiennes à la nécessité de préserver les acquis démocratiques, de garantir le respect des libertés fondamentales et d’adopter une approche constructive envers la société civile ».

Il a annoncé, dans ce même contexte, qu’un évènement méditerranéen d’envergure serait organisé dimanche prochain notant que tous les pays nord-africains, les pays de la Méditerranée, y compris européens, et les pays de la péninsule arabique qui investissent en Afrique ont été invités.

L’évènement organisé par le gouvernement italien portera, selon M. Tajani, sur le développement en Afrique et la migration.





N.J