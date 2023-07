BAD, Amnesty International, Kamel Feki… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 juillet 2023 :

Signature d'un accord de prêt de 87,1 millions de dollars avec la BAD





Le ministère de l'Économie et de la Planification a annoncé l'obtention d'un prêt de la part de la Banque africaine pour le développement afin de garantir l'approvisionnement de la Tunisie en blé et orge fourragère. Selon un communiqué du 19 juillet 2023, la signature de l'accord a eu lieu entre le ministre de l'Économie, Samir Saïed et la directrice générale adjointe du bureau régional de banque en Tunisie, Malinne Bloombeg. Le chef de cabinet du ministère de l'Agriculture et le directeur général adjoint de l'Office des céréales étaient, également, présents.

Amnesty International : l'UE est coupable d'atteintes aux demandeurs d'asile et réfugiés

Amnesty International a considéré que le récent accord conclu, le 16 juillet 2023, entre la Tunisie et l'Union Européenne (UE) rendait cette dernière coupable des atteintes à l'encontre des demandeurs d'asile et des réfugiés. L’accord en question évoque l’expulsion de migrants tunisiens en situation irrégulière et la création d’un système d’enregistrement des migrants irréguliers se trouvant en Tunisie. Dans un communiqué publié le 17 juillet 2023 par l'ONG, la directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, Eve Geddie, a qualifié l'accord de mal avisé.

Kamel Feki s'entretient avec Matteo Piantedosi à Rome

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, s'est rendu, mercredi 19 juillet 2023, à Rome, accompagné d'une délégation de hauts cadres du ministère. Il y a rencontré son homologue italien, Matteo Piantedosi, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs au siège du ministère italien de l'Intérieur. Cette réunion a été une occasion de confirmer la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment, après les nombreuses visites effectuées par la Première ministre italienne en Tunisie et sa contribution active à la signature d’un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l'Union européenne.

Report de la grève des médecins, pharmaciens et médecins dentistes

Le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes relevant de l'UGTT a annoncé le report de la grève prévue pour les 20 et 21 septembre 2023. La grève avait pour but de pousser les autorités à dialoguer avec le syndicat et à appliquer les accords conclus dans le passé tel que celui issu du P.V du 7 octobre 2022.

Le député Sami Ben Abdelaali se serait enfui

Le député Sami Ben Abdelaali se serait enfui à l’étranger, juste après la levée de son immunité parlementaire. Le 2 juin dernier, le ministère de la Justice a envoyé une demande au parlement pour faire lever son immunité, sur la base de suspicions de détournement de fonds publics. D’après les informations obtenues par Business News, M. Ben Abdelaali travaillait au consulat de Palerme et a été injustement limogé. Il a déposé plainte devant les tribunaux italiens et a obtenu gain de cause et dédommagement en première instance. Sauf qu’en appel, la cour a réduit le montant de ce dédommagement et M. Ben Abdelaali devait rembourser la différence, ce qu’il aurait refusé de faire.