Le député Sami Ben Abdelaali se serait enfui

Le député Sami Ben Abdelaali se serait enfui à l’étranger, juste après la levée de son immunité parlementaire.

Le 2 juin dernier, le ministère de la Justice a envoyé une demande au parlement pour faire lever son immunité, sur la base de suspicions de détournement de fonds publics.

D’après les informations obtenues par Business News, M. Ben Abdelaali travaillait au consulat de Palerme et a été injustement limogé. Il a déposé plainte devant les tribunaux italiens et a obtenu gain de cause et dédommagement en première instance. Sauf qu’en appel, la cour a réduit le montant de ce dédommagement et M. Ben Abdelaali devait rembourser la différence, ce qu’il aurait refusé de faire.





En dépit de tout ce contentieux, Sami Ben Abdelaali a candidaté pour les législatives (circonscription d’Italie) et a pu devenir député. Il a même été désigné au poste d’assesseur du président de l’ARP chargé des relations avec les présidences de la République et du gouvernement.

D’après nos informations, Sami Ben Abdelaali a été rapidement informé de la levée de son immunité et a pris la direction de l’aéroport en catastrophe avant que son nom ne soit inscrit dans la liste des interdits de voyage.





R.B.H