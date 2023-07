Report de la grève des médecins, pharmaciens et médecins dentistes

Le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes relevant de l'UGTT a annoncé le report de la grève prévue pour les 20 et 21 septembre 2023. La grève avait pour but de pousser les autorités à dialoguer avec le syndicat et à appliquer les accords conclus dans le passé tel que celui issu du P.V du 7 octobre 2022.





Dans un communiqué du 18 juillet 2023, le syndicat a annoncé qu'un accord a été trouvé à l'issue de la réunion tenue à la même date avec des représentants du ministère de la Santé. Le syndicat a affirmé qu'il ne ménagera pas ses efforts pour défendre et lutter en faveur des revendications de ses affiliés.





