Signature d'un accord de prêt de 87,1 millions de dollars avec la BAD

Le ministère de l'Économie et de la Planification a annoncé l'obtention d'un prêt de la part de la Banque africaine pour le développement afin de garantir l'approvisionnement de la Tunisie en blé et orge fourragère.

Selon un communiqué du 19 juillet 2023, la signature de l'accord a eu lieu entre le ministre de l'Économie, Samir Saïed et la directrice générale adjointe du bureau régional de banque en Tunisie, Malinne Bloombeg. Le chef de cabinet du ministère de l'Agriculture et le directeur général adjoint de l'Office des céréales étaient, également, présents.

Le prêt porte sur un montant de 87,1 millions de dollars soit près de 267 millions de dinars. Il permettra d’acquérir du blé et de l’orge en plus de moderniser l'infrastructure, les moyens logistiques relatifs au stockage de céréale et de soutenir les acteurs du secteur.





S'exprimant à cette occasion, Samir Saïed, a souligné l'importance d'accéder à cette enveloppe permettant de soutenir les efforts d'approvisionnement du pays en céréales et de faire face à la crise mondiale touchant ce secteur. Ce financement permettra, selon lui, la modernisation du système et l'amélioration de la gouvernance du domaine des céréales.

De son côté, Malinne Bloomberg a mis l'accent sur les fortes relations liant la Banque africaine de développement et la Tunisie. Elle a assuré que l'institution continuera à soutenir le pays et à contribuer à la garantie de sa sécurité alimentaire.





