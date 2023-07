Météo Tunisie : des températures entre 39 et 46° C

L'Institut national de météorologie a indiqué que la hausse des températures se maintiendra durant la journée du 19 juillet 2023.

Selon un communiqué publié 19 juillet 2023 par l'INM, le temps sera chaud et nuageux et les plus fortes températures devront varier entre 39 et 46° Celsius. Elles pourraient atteindre les 48° C dans le sud-ouest du pays. Les vents seront faibles à modérés et la mer peu agitée.

S.G