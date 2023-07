Kaïs Saïed, Chaïma Issa et Lazhar Akremi, caserne d'El Aouina… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 juillet 2023 :

Kaïd Saïed estime que l'humoriste AZ devrait être en prison

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu cet après-midi, mardi 18 juillet 2023, au palais de Carthage, Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires culturelles. Cette rencontre a porté sur les activités du ministère en général et en particulier sur les festivals sous sa tutelle. Le président de la République a rappelé "les nobles objectifs pour lesquels les festivals ont été créés en Tunisie dans les années soixante du siècle dernier", tels que le Festival de Carthage, le Festival de Hammamet, les Journées cinématographiques de Carthage, et d'autres, qui avaient pour but de "promouvoir la culture et de faire évoluer la société, en plus des clubs de cinéma et des maisons de la culture à travers le pays".

Kaïs Saïed : 31 sociétés communautaires ont été créées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 18 juillet 2023, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi. La réunion a porté sur les activités du ministère et son rôle dans l'assistance aux personnes à faible revenu. Le président de la République a réaffirmé que l'État ne peut abandonner son rôle social et que l'éradication de la pauvreté nécessite un effort national et une nouvelle législation qui réponde aux aspirations du peuple tunisien.

Chaima Issa et Lazhar Akremi interdits de voyage et d’espaces publics

L’universitaire et membre du Front de salut national Chaima Issa, et l’avocat Lazhar Akremi, libérés la semaine dernière, sont interdits de voyage et d’apparaitre dans les espaces publics. C’est ce qu’a annoncé, lundi 17 juillet 2023, le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani, dans une déclaration à l’agence Tap. Il a précisé que le mandat avait été émis par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Tunis au lendemain de la libération des prévenus soit le 14 juillet 2023, sur ordre du procureur général près la Cour d’appel.

Incendie à la caserne d'El Aouina

La direction générale de la Garde nationale a annoncé qu'un feu s'était déclaré au niveau de l'entrepôt des armes et des munitions à la caserne d'El Aouina. Dans une publication Facebook du 18 juillet 2023, la direction générale de la Garde nationale a précisé que l’incendie avait touché la chambre de gaz se trouvant à l’entrepôt et que les unités de protection civile étaient intervenues afin de le maîtriser. La même source a affirmé qu'il n’y avait pas de pertes humaines.

ARP : le 21 juillet plénière consacrée au projet de loi pour le financement du budget de l’État

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a examiné, ce mardi 18 juillet 2023, le rapport de la commission des finances et du budget sur le projet de loi portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2023 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'État.