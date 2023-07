Météo Tunisie : les températures nocturnes atteindront 38°C dans l’ouest du pays

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans son dernier bulletin de ce mardi 18 juillet 2023, des nuages bas dans la plupart des régions au cours de la nuit.

Les températures nocturnes devraient osciller entre 28°C et 33°C dans les régions de l'est, et entre 33°C et 38°C dans l'ouest du pays.

Les vents sont faibles à modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes orientales. La mer est peu agitée à agitée dans l'est du pays.

M.B.Z