Chaima Issa et Lazhar Akremi interdits de voyage et d’espaces publics

L’universitaire et membre du Front de salut national Chaima Issa, et l’avocat Lazhar Akremi, libérés la semaine dernière, sont interdits de voyage et d’apparaitre dans les espaces publics. C’est ce qu’a annoncé, lundi 17 juillet 2023, le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani, dans une déclaration à l’agence Tap.

Il a précisé que le mandat avait été émis par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Tunis au lendemain de la libération des prévenus soit le 14 juillet 2023, sur ordre du procureur général près la Cour d’appel.

Chaima Issa et Lazhar Akremi font partie de la liste de personnalités soupçonnées dans une affaire de complot contre la sûreté de l’État. Ils ont été arrêtés en février puis libérés le jeudi 13 juillet. La chambre des mises en accusation avait alors décidé de les relâcher après avoir examiné les demandes de libération du comité de défense des prisonniers politiques.

Les demandes de libération des détenus Mohamed Khayem Turki, Abdelhamid Jlassi, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek et Issam Chebbi ont, elles, été rejetées.





N.J