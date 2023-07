Accord Tunisie-UE, FMI, canicule … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 juillet 2023 :

Accord Tunisie-UE : Majdi Karbai révèle ce qui incombe à la Tunisie

Dimanche, le président de la République Kaïs Saïed a signé un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Europe lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil Italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais démissionnaire, Mark Rutte. Les grandes lignes de ce mémorandum ont été communiquées par Mme von der Leyen mais ce qui incombe exactement à la partie tunisienne, en vertu de ce MoU demeure flou.

Giancarlo Giorgetti et Kristalina Georgieva discutent de l’appui des réformes en Tunisie

Le ministre italien de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti a rencontré, lundi 17 juillet 2023, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en marge de la troisième réunion des ministres des Finances des pays du G20 en Inde. Cette rencontre a permis, d'après l'agence de presse italienne Nova, de discuter du programme d'appui aux réformes en Tunisie et il a été convenu d'intensifier la collaboration entre l'Italie et le Fonds en vue de la présidence du G7 en 2024.

Météo : canicule et températures records au programme

Kawther Saafi, de l’Institut national de la météorologie de Tunisie, a indiqué qu’un dôme de chaleur couvrait plusieurs pays, dont la Tunisie. Ceci explique la hausse significative de températures enregistrées dernièrement. Kawther Saafi a indiqué que la hausse des températures se maintiendra durant les prochains jours. On pourrait atteindre de nouveaux records dans la période à venir.

Mercredi 19 juillet 2023, jour du nouvel an de l'Hégire

Selon le mufti de la République tunisienne, le 1er jour de l’année 1445 de l’hégire correspond à mercredi 19 juillet 2023. La présidence du gouvernement a annoncé,aujourd'hui, que les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d'un seul jour de congé à l'occasion du nouvel an de l'hégire 1445.

Mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed Ali Abbes

L’avocat Mohamed Ali Abbes a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Monastir ce lundi 17 juillet 2023. Il avait été interpellé par les forces de l’ordre à la date du 16 juillet 2023. D’après les informations recueillies par Business News, Mohamed Ali Abbes a fait l’objet d’une enquête ouverte auprès du procureur général près la cour d’appel de Monastir en sa qualité d’avocat. Par la suite, et suite à l’autorisation de ce dernier, le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt