MoU Tunisie – UE : freiner la migration en contrepartie d’un milliard d’euros

Un milliard d’euros sera accordé à la Tunisie dans le cadre du MoU signé dimanche. Cent millions seront rapidement mis à la disposition du pays pour le contrôle des frontières et le rapatriement des migrants, et 900 millions seront débloqués en guise d’aide financière, a annoncé la presse hollandaise, hier.

En contrepartie de cet argent européen, la Tunisie devra assurer la sécurité des frontières européennes en empêchant les migrants clandestins de traverser de sa côte vers la rive nord de la Méditerranée.

La presse hollandaise voit en cet accord un « triomphe » pour le Premier ministre démissionnaire Mark Rutte. La semaine dernière son gouvernement est tombé du fait des litiges internes sur la question de l’immigration et les mesures susceptibles de limiter le flux des demandeurs d’asile.

Selon le quotidien local, Algemeen Dagblad, le MoU conclu entre l’Europe et la Tunisie n’est pas sans rappeler celui que l’Union européenne a conclu avec la Turquie en 2016. Alors Bruxelles s’était engagée à financer à hauteur de six milliards d’euros l’accueil et l’accompagnement des réfugiés sur le sol turc, en pleine crise migratoire.

Dimanche, le président de la République Kaïs Saïed a signé un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Europe lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil Italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais démissionnaire, Mark Rutte.

Les grandes lignes de ce mémorandum ont été communiquées par Mme von der Leyen mais ce qui incombe exactement à la partie tunisienne, en vertu de ce MoU demeure flou.

Le mémorandum d'entente porte sur la stabilité macroéconomique de la Tunisie, le commerce et l’investissement, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, et la migration et la mobilité. Il devrait être mis en œuvre dans le cadre des différents volets de la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, conformément aux règlements et procédures applicables en la matière, selon Mme von der Leyen.

N.J