Saïed, signature d’accord, Ons Jabeur…Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 15 au 16 juillet 2023.

Saïed après la signature mémorandum d'entente : nous faisons face à notre destin ensemble

Un point médiatique a été donné, dimanche 16 juillet 2023, à la suite de la signature du mémorandum d'entente entre la Tunisie et l’Union européenne par le président de la République, Kaïs Saïed avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, au palais présidentiel de Carthage. Le président de la République a indiqué dans son allocution : « Aujourd’hui, nous faisons face à notre destin ensemble. Nous faisons face à ce destin en se remémorant les blessures du passé et ses douleurs.

Meloni révèle : la prochaine réunion aura lieu dans une semaine à Rome

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a salué, dimanche 16 juillet 2023, l’accord politique conclu entre la Tunisie et l’Union européenne, assurant qu’il s’agit d’un couronnement d'un grand travail diplomatique. Giorgia Meloni a indiqué : « Je suis heureuse de la signature du mémorandum d'entente à Tunis. C'est une étape importante pour établir un partenariat concret entre la Tunisie et l'Union européenne afin de faire face à la migration... La diplomatie italienne a travaillé avec dévouement pour atteindre cet objectif...

Quand la présidence de la République révèle les transferts d'argent des Subsahariens !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu une réunion du conseil national de sécurité portant sur la question migratoire en Tunisie. Durant cet événement, des données ont été présentées au sujet des transferts de fonds vers la Tunisie au profit des Subsahariens. Selon une vidéo publiée tard dans la soirée du 14 juillet 2023, par la présidence de la République, les deux bureaux de poste se trouvant dans la ville de Sfax et bénéficiant des services de Western Union et MoneyGram ont enregistré des transferts de plus de trente millions de dinars durant les six premiers mois de 2023.

Ons Jabeur s’incline en finale de Wimbledon

La tenniswoman Ons Jabeur s’est inclinée, samedi 15 juillet 2023, en finale de Wimbledon face à la Tchèque, Marketa Vondrousova en deux sets 6-4 ;6-4. La Tunisienne, tête de série n°6, n’a pas trouvé de solutions face à Vondrousova qui a su installer son jeu. C’est la troisième finale perdue en Grand Chelem par Ons Jabeur entre les saisons 2022 et 2023.

Ahmed Nejib Chebbi appelle à manifester contre le pouvoir le 25 juillet

Le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi a exprimé son attachement à la libération des prisonniers politiques détenus dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l’État. Il a critiqué la convocation de l’ancien dirigeant d’Attayar, Mohamed Hamdi, par la brigade de lutte contre le terrorisme de Bouchoucha. S’exprimant durant une manifestation tenue le 15 juillet 2023 sur les marches du Théâtre municipal de Tunis, Ahmed Nejib Chebbi a indiqué que ce mouvement de protestation contestait les poursuites en justice, mais, célébrait, également, la libération provisoire de Chaima Issa et Lazhar Akermi.