Ben Amor : la Tunisie a signé un mémorandum de soumission au chantage européen

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) Romdhane Ben Amor, a publié un statut, dimanche 16 juillet 2023, pour critiquer fermement le mémorandum d’entente signé dans l’après-midi entre la Tunisie et l’Union européenne.

« Dans un contexte non démocratique, caractérisé par l'absence de débat et la censure de l'information, la Tunisie a signé un mémorandum d'entente intitulé "Soumission au chantage européen". Ce mémorandum permet à la Tunisie de jouer le rôle de gardien et de geôlier, de devenir une forteresse pour contenir ceux qui ne sont pas désirés selon les politiques européennes en matière d'immigration (une poubelle des politiques migratoires européennes) et de servir uniquement les intérêts économiques européens, en consacrant l'absence du principe d'égalité dans le droit à la mobilité », a commencé par indiquer Romadhane Ben Amor.

Et d’ajouter que ce mémorandum d'entente « facilite la traite d'êtres humains, confisque leur droit à la mobilité et les force à revenir en échange de miettes (réduction de l'immigration contre de l'argent, comme l'a déclaré le porte-parole du Premier ministre néerlandais). Les principales dispositions du mémorandum d'entente reprennent les éléments liés à la migration inclues dans l’Aleca qui a été rejeté par les forces civiles et les jeunes.

Tous les migrants tunisiens en situation irrégulière dans l'espace Schengen seront virés. Les rêves de milliers de nos jeunes seront brisés par un mémorandum d'entente qui adopte la "réadmission", c'est-à-dire l'expulsion collective basée sur l'identité, et consacre les inégalités entre les catégories et les classes en matière de droit à la mobilité ». Ainsi, a été la réaction de Romdhane Ben Amor et qui ne sera que la première d’une longue série. Les clauses de cet accord signé par le président de la République n’ont toujours pas été dévoilées en détail.





S.H