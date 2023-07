Corruption à l’Office des céréales : émission de trois mandats de dépôt

La direction générale de la Garde nationale a annoncé, dimanche 16 juillet 2023, que la troisième brigade centrale de recherche de la Garde nationale à El Aouina a été chargée d'enquêter sur des soupçons de corruption liés au vol de quantités de céréales d'une valeur estimée à 165 000 dinars. Ces vols auraient eu lieu entre 2018 et 2019, dans les entrepôts d'un des collecteurs de céréales privés agréés par l'Office des céréales, selon une plainte déposée par cet organisme et accompagnée d'un rapport.

Les enquêtes et les investigations ont révélé des preuves concordantes impliquant des responsables, des employés et des ouvriers de l'office, qui auraient omis de tenir une comptabilité régulière et auraient manipulé le système de pesage des réservoirs, en plus de mauvaise gestion comptable des quantités de céréales traitées.

Le parquet du tribunal de première instance de la Manouba a ordonné la détention de cinq employés et ouvriers de l'Office des céréales ainsi que de l'entreprise contractante. Les investigations ont été clôturées et transmises à la justice pour implication présumée dans des crimes de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. Des mandats de dépôt ont été émis à l'encontre de trois d'entre eux.





S.H