Ons Jabeur, censure, crise de l’enseignement…Les cinq infos de la journée

Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 juillet 2023 :

Wimbledon : Ons Jabeur prend sa revanche et file en demi-finale



Sur le Centre Court de Wimbledon, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, a eu raison de la meilleure serveuse du tournoi, la numéro 3 mondiale Elena Rybakina. Mercredi 12 juillet 2023, Jabeur s’est imposée en trois sets 6-7 ; 6-4 ; 6-1.

Le remake de la finale de l’année précédente aura finalement été en faveur de Ons Jabeur. La Tunisienne aura eu sa revanche et retrouvera en demi-finale Sabalenka.

Crise de l’enseignement de base : le syndicat saisit le Tribunal administratif



La Fédération générale de l’enseignement de base, a décidé, mercredi 12 juillet 2023, de déposer une plainte en référé auprès du Tribunal administratif contre le ministère de l'Éducation.

Cette plainte concerne les décisions prises par le ministre de l’Éducation de révoquer plus de 350 directeurs d'écoles et de geler les salaires de 17.000 enseignants, le syndicat jugeant ces mesures injustes et arbitraires.

Kaïs Saïed veut mettre un terme aux dérives des réseaux sociaux



Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji. Au cours de cette réunion le président de la République a évoqué le rôle de deux agences : l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) et l'agence technique des télécommunications (A2T).

Notant que les réseaux sociaux sont devenus des plateformes pour la diffusion de rumeurs, de fausses informations, et de diffamation contre de hauts responsables de l’État, et des outils dont certains se servent pour porter atteinte à la sécurité nationale, le président de la République a laissé entendre la nécessité de réguler ces plateformes.

Anne Gueguen, nouvelle ambassadrice de France en Tunisie



Anne Gueguen sera la nouvelle ambassadrice de France en Tunisie à compter du 7 août prochain, apprend Business News de source officielle. Elle remplacera André Parant, en poste depuis le 29 juillet 2020.

Sami Tahri : notre soutien au syndicat de l’enseignement de base est une position de principe !

Le porte-parole et secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri est revenu sur le bras de fer qui oppose le syndicat de l’enseignement de base au ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, affirmant que l’Union soutient inconditionnellement les enseignants et les professionnels du secteur visés par les décisions du ministre.