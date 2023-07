Crise de l’enseignement de base : le syndicat saisit le Tribunal administratif

La Fédération générale de l’enseignement de base, a décidé, mercredi 12 juillet 2023, de déposer une plainte en référé auprès du Tribunal administratif contre le ministère de l'Éducation.

Cette plainte concerne les décisions prises par le ministre de l’Éducation de révoquer plus de 350 directeurs d'écoles et de geler les salaires de 17.000 enseignants, le syndicat jugeant ces mesures injustes et arbitraires.

L’instance administrative, réunie à Hammamet, a décidé d’engager un certain nombre d’actions, menaçant de compromettre la prochaine rentrée scolaire.

Il est également question, selon des déclarations accordées aux médias, d’organiser des sit-in et des marches de protestation nationale dont la date sera communiquée ultérieurement.

Au total, 350 directeurs d’établissements scolaires ont été démis de leurs fonctions, a annoncé le 10 juillet, le ministère de l’Éducation dans un bref communiqué.

Le département a ajouté qu’un gel de salaire serait également appliqué à 17.000 enseignants. Ceux-ci seraient privés d’un mois de salaire sur fond de blocage des notes.

Les directeurs ont été limogés pour les mêmes motifs alors que les négociations entre les parties sociales et le ministère de l’Éducation ont échoué.

M.B.Z