Giorgia Meloni : le dossier de la Méditerranée sera à la tête de l’agenda du G7

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a affirmé, lors d’une conférence de presse, tenue mercredi 12 juillet 2023, à l’issue du Sommet de Vilnius, que le dossier de la Méditerranée, sera à la tête de l’agenda italien du Sommet du G7 de 2024, qui se tiendra en Italie.

Giorgia Meloni a indiqué qu’elle a abordé le sujet avec le président des États-Unis soulignant que l'Afrique n'est pas un continent pauvre mais exploité, qui recèle de nombreuses ressources et compte de celles parmi les plus stratégiques en ces temps. « Nous devons traiter sérieusement de ce sujet », a-t-elle conclu.

« Le fait de porter plus d’attention à la rive sud de la Méditerranée n’est pas un thème italien, mais concerne l’Europe et cela a enfin été reconnu (…) aujourd’hui quand on parle de la Méditerranée, l’Italie est un acteur central de ce débat et cela n’est pas seulement du fait de la proximité géographique avec les pays du sud mais de l’approche stratégique que nous avons tenté de porter. Une approche plus attentive aux besoins de l’autre car s’il est juste de dire que la démocratie amène le développement, l’inverse est aussi vrai. Que ce message passe est un travail de tous les jours car chacun ne regarde que dans son cadran de priorités, ce qu’il faut comprendre c’est que tout est lié, c’est comme une partie d’échecs, si on ne regarde pas tout l’échiquier, on finit par perdre », a-t-elle déclaré.

M.B.Z