En difficulté, les conditionneurs de l’huile végétale subventionnée lancent un appel de détresse

Les usines d'embouteillage de l’huile végétale subventionnée sont dans une situation difficile, à cause des multiples arrêts de travail dans l’attente de nouveaux arrivages. Certaines ont carrément été obligées de mettre la clé sous la porte. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 12 juillet 2023, le porte-parole et trésorier du Groupement professionnel des conditionneurs de l’huile végétale subventionnée, Jamel El Oref.

Dans une déclaration à la Tap, M. El Oref a affirmé que 43 unités de conditionnement de l’huile végétale subventionnée, employant directement et indirectement 9.000 personnes, sont dans une situation grave, à cause des arrêts de production répétés. Certaines ont été dans l’incapacité de payer leurs employés, d’autres d’honorer leurs engagements envers les caisses sociales, les banques ou les recettes des finances. D’importants problèmes financiers et sociaux pourraient les conduire devant la justice, a-t-il soutenu.

En effet, 9.000 tonnes d’huile végétale sont arrivées, le jour même, dans le pays. Leur raffinement, conditionnement, distribution sur les commerçants de gros au niveau national démarre à partir de vendredi prochain, a-t-il spécifié. Et de noter que la dernière cargaison était arrivée un mois et demi auparavant. Ce qui a laissé les usines en arrêt depuis cette période, dès l’achèvement des quantités parvenues.

Jamel El Oref a appelé le président de la République à intervenir rapidement pour sauver ces entreprises. Il a aussi appelé le ministère du Commerce à faire participer le secteur dans la recherche de solutions et à entendre ses propositions.

I.N