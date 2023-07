Kaïs Saïed veut mettre un terme aux dérives des réseaux sociaux

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 11 juillet 2023, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji. Au cours de cette réunion le président de la République a évoqué le rôle de deux agences : l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) et l'agence technique des télécommunications (A2T).

Notant que les réseaux sociaux sont devenus des plateformes pour la diffusion de rumeurs, de fausses informations, et de diffamation contre de hauts responsables de l’État, et des outils dont certains se servent pour porter atteinte à la sécurité nationale, le président de la République a laissé entendre la nécessité de réguler ces plateformes.

Il s’est référé, à l’occasion, à la Convention de Budapest qui impose à ses États-membres d’appliquer une politique pénale commune dans le but de protéger la société contre la cybercriminalité par une législation appropriée et soutenir la coopération internationale, soulignant que l’État ne pourrait être géré sur la base de ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux.

Citant comme exemple la politique européenne contre la prolifération des contenus haineux et illicite sur Internet, Kaïs Saïed a indiqué que la Tunisie était attachée à la liberté de penser et d'expression, mais tenait à sa sécurité nationale et à l'application de la loi. « Ce qui se passe ces derniers jours impacte le fonctionnement des institutions de l’État et la paix civile », lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.

N.J