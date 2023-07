Des députés européens se réunissent pour appeler à libérer les détenus politiques en Tunisie

Des députés européens de plusieurs groupes politiques vont tenir, demain, mercredi 12 juillet 2023, une conférence de presse sous le thème : « Tunisie : libérez les voix critiques détenues arbitrairement et rétablissez les contre-pouvoirs démocratiques » pour dénoncer l’aggravation de la répression, y compris des opposants politiques, en cours en Tunisie.

Un communiqué publié par les députés européens précise que la situation des libertés en Tunisie n’a cessé de se dégrader depuis l’adoption, par le Parlement européen, d’une résolution d’urgence sur la situation en Tunisie, le 16 mars 2023. Revenant sur l’arrestation des opposants politiques et les décrets lois « qui sapent l’indépendance de la justice et menacent la liberté d’expression », les députés européens, qui prendront part à la conférence de presse, ont pointé le silence de la Commission et du conseil européens qui « n’ont pas demandé la libération des opposants ».

Ils appellent à la libération des opposants et à défendre les droits des citoyens tunisiens.

M.B.Z