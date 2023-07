Un tueur en série arrêté à l'Ariana

Les unités sécuritaires ont arrêté un quadragénaire ayant avoué le meurtre de quatre femmes dans différentes régions de la capitale.

Une source sécuritaire a précisé, dans une déclaration accordée, mardi 11 juillet 2023, à la Tap, que le corps en décomposition d’une jeune femme a été retrouvé dans une maison à Raoued (Ariana) et que le suspect a été arrêté dans le cadre d’un autre meurtre commis dans une autre région.

Le tueur a admis avoir assassiné trois autres jeunes filles qu’il attirait dans des maisons qu’il louait, dans des quartiers isolés, en publiant de fausses offres d’emplois.

Les jeunes femmes ont toutes répondu à ces offres et se rendaient dans ces lieux pensant être reçues pour un entretien d’embauche. Les victimes ont été tuées dans des quartiers différents et le tueur laissait leur corps dans les maisons qu’il louait pour commettre ses crimes et qu’il quittait aussitôt.

Le corps de la victime de Raoued a été retrouvé derrière le réfrigérateur. Sa dépouille a été examinée par le Parquet et la brigade criminelle d’El Gorjani continue de mener son enquête et d’interroger le suspect.

M.B.Z