Des augmentations de prix à deux chiffres, en un an, pour les produits alimentaires

Imprimer

Le sous-directeur à l'Institut national de la statistique (INS) Abdjlil Tabai est revenu, mardi 11 juillet 2023, sur l’inflation et les hausses de prix jusqu’à juin 2023.

Au micro de Jihene Miled dans l'émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, le responsable a indiqué que l’institut a enregistré la quatrième baisse en 2023 du taux d’inflation, et cela de 10,4% en février 2023 à 9,3% en juin 2023.

M. Tabai a souligné que cela ne veut pas dire que les prix au niveau mensuel ont baissé. Au contraire, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%, entre juin et mai 2023.

En effet, au cours de cette période, les prix des produits alimentaires ont reculé de 0,1%, à cause de la baisse des prix des œufs de 6,9%, des légumes frais de 3% et des fruits frais de 1,1%. Mais, l’institut a observé un renchérissement des prix des viandes ovines (+5,4%) lié à l'Aïd el Kebir ainsi qu’une hausse de 0,8% des prix des eaux minérales et des boissons gazeuses.

En outre, les prix des services de restauration et hôtellerie ont évolué de 1,2% en un mois, suite à la hausse des prix des services des restaurants et des cafés de 0,9% et des prix des services des hôtels de 3,5%. Idem, les prix des produits d’habillement et chaussures ont enregistré une hausse de 1,8%.

Le sous-directeur a expliqué que concrètement « l’inflation a baissé parce que le rythme de progression des prix a baissé par rapport à l’année dernière ». En juin 2022, la hausse était 0,7% contre 0,4% en juin 2023.

« Le rythme des hausses en 2022 a été beaucoup plus soutenu que celui de 2023, c’est pour cela que l’inflation est en baisse », a-t-il soutenu.

S’agissant des augmentations au niveau annuel, Abdjlil Tabai a affirmé que la hausse touchant les produits alimentaires bat des records, avec une augmentation de 15,2% sur un an. Cette hausse est due principalement à l’augmentation des prix des viandes ovines de 36,3%, des viandes des volailles de 28,4%, des œufs de 27,5%, des huiles alimentaires de 21,8% et des viandes bovines de 21,3%.

Il a, en outre, spécifié que les produits alimentaires libres (non encadrés) ont connu une hausse de 17,8%.

I.N