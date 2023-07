Le ministère affirme avoir répondu à une bonne partie des revendications des instituteurs, le syndicat dément

Imprimer

Le ministère de l’Éducation a publié un communiqué lundi 10 juillet 2023 dans lequel il apporte certains éclaircissements à propos du processus de négociation avec la Fédération nationale de l'enseignement de base et des diverses mesures décidées par ses services.

Le ministère a indiqué ainsi qu’une semaine auparavant, 14.500 instituteurs ont été titularisés. Il a précisé aussi que, lors de ces négociations, il a accepté toutes les revendications relatives aux directeurs d’écoles.

Le ministère a aussi souligné qu’il a accepté la demande de la fédération en ce qui concerne l’amélioration de la situation financière des instituteurs, en accordant à chacun 300 dinars sur les années 2026, 2027 et 2028, soit une augmentation nette de 80 dinars à partir de janvier de chacune des années 2024 et 2025. Outre ce qui sera décidé ultérieurement entre la centrale syndicale et le gouvernement dans le cadre de l’augmentation générale des salaires dans la fonction publique.

Autre chose très importante, selon le ministère, il a été convenu avec le gouvernement d’augmenter les salaires des contractuels de 750 dinars à 1.500 dinars, à partir du mois de septembre 2023.

Enfin et selon le même document, les écoles primaires seront considérées comme des personnes légales et elles seront indépendantes financièrement.

En réponse, le membre de la Fédération générale de l'enseignement de base, Taoufik Chebbi, a affirmé, mardi 11 juillet 2023, que ce communiqué veut induire en erreur l’option publique et les instituteurs, car il comprend beaucoup de contrevérités.

Au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, le syndicaliste s’est interrogé sur les raisons empêchant le ministère de mettre ces propositions par écrit dans un projet d’accord pour qu’elles soient proposées à l’instance administrative du syndicat et de démonter point par point le contenu du communiqué.

Ainsi, M. Chebbi a précisé que l’augmentation évoquée par le ministre est l’augmentation générale décidée par l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le gouvernement, il y a plusieurs mois. Mais que rien n’a été donné de plus par le ministère aux enseignants.

S’agissant de l’indépendance financière des écoles, il a indiqué que cela faisait partie d’un accord de 2018, dont le décret n’a jamais été publié.

En ce qui concerne les contractuels, il a souligné qu’un instituteur d’une ancienneté de vingt ans ne touchait pas 1.500 dinars, d’une part. D’autre part, il a noté que si le ministère était prêt à leur accorder cette augmentation alors pourquoi ne pas les titulariser et résoudre définitivement la crise. Le syndicaliste a assuré que les mouvements de protestation vont se poursuivre.

Rappelons que le ministère avait annoncé qu’au total, 350 directeurs d’établissements scolaires ont été démis de leurs fonctions outre le gel de salaire 17.000 enseignants.

I.N