Nabil Hajji : tous ceux qui disent « non » au pouvoir sont persécutés !

Le secrétaire général d'Attayar, Nabil Hajji, a estimé, lors de son intervention, ce lundi 10 juillet 2023, au micro de Moez Ben Gharbia, sur Diwan FM, que tous ceux qui disent « non » au pouvoir sont « persécutés ».

Réagissant à la décision d’interdiction de voyage qui vise l’ancien député Zied Ghanney, Nabil Hajji a souligné que le dirigeant d’Attayar avait déjà pu voyager au mois de mai dernier et que le fait qu’il travaille et vit à l’étranger et que ses parents se trouvent en Tunisie a donné le moyen au pouvoir de le persécuter.

« On parle de complot car quelques députés, qui ont encore le titre de députés se sont réunis à distance soi-disant pour renverser le régime. Qui a changé la structure de l’État ? Ils sont élus et celui qui les accuse est élu. Si des élus se réunissent on parle de changer la structure de l’État mais quand un autre élu met un tank devant l’ARP, jette la constitution et modifie les instances et les conseils (…) qui change la structure de l’État réellement ? » a-t-il ajouté.

Le dirigeant du parti Attayar et ancien député Zied Ghanney a été interdit de voyage sur la base d’une décision judiciaire émise par le Tribunal de première instance de Tunis le 25 juin dernier.

Pour lui, il ne s’agit que d’une énième tentative du régime de restreindre la liberté de déplacement.

M.B.Z