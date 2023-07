Bac 2023 - session de contrôle : inscription au service des résultats par SMS à partir du 11 juillet

Imprimer

Le ministère de l'Éducation annoncé que les candidats à la session de contrôle du baccalauréat 2023, qui veulent obtenir leurs résultats via SMS, peuvent s'inscrire à ce service à partir de mardi 11 juillet 2023.

Selon un communiqué, il est indiqué que l'inscription à ce service est prévue à partir de mardi à 10h00. Il s'agit d'envoyer un SMS au 85005 selon le modèle suivant : BAC puis espace puis numéro d'inscription au baccalauréat puis étoile puis numéro de la carte d'identité nationale.

À noter que le numéro d'inscription au Bac et celui de la carte d'identité doivent respectivement comporter six et huit chiffres.

Les inscrits à ce service recevront un SMS comportant tous les détails sur les résultats du Bac (le résultat, la moyenne finale ainsi que les notes des différentes matières).

L'annonce des résultats via SMS est disponible pour les abonnés des trois opérateurs (Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo), moyennant la somme de 0,95 dinar l'envoi.